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League of Legends (LoL): Riot Games tarafından geliştirilen ve dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunan çok oyunculu çevrimiçi savaş arenasında en çok oynanan oyunlardan biridir. League of Legends, yıllık düzenlenen Dünya Şampiyonası ve diğer büyük turnuvalarla e-spor dünyasında büyük bir etkiye sahiptir.
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Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO): 2012'de piyasaya sürülen bu takım tabanlı birinci şahıs nişancı oyunu, dünya çapında düzenlenen büyük turnuvaları ve ödülleriyle e-spor dünyasında sürekli başı çekiyor.
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Dota 2: Valve tarafından geliştirilen ve 2013'te piyasaya sürülen Dota 2, e-spor dünyasında önemli bir yere sahip olan başka bir çok oyunculu çevrimiçi savaş arenasında en çok oynanan oyundur. The International adlı büyük turnuvası, milyonlarca dolarlık ödül havuzuyla dikkat çekiyor.
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Fortnite: Battle Royale: Epic Games tarafından geliştirilen bu çok oyunculu çevrimiçi savaş royale oyunu, dünya genelinde geniş bir oyuncu kitlesi tarafından takip ediliyor. Fortnite, düzenli olarak düzenlenen turnuvaları ve yüksek ödül havuzlarıyla e-spor dünyasında dikkat çekiyor.
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Valorant: Riot Games'in 2020'de piyasaya sürdüğü takım tabanlı birinci şahıs nişancı oyunu Valorant, e-spor dünyasında hızla yükselen bir yıldız haline geldi. Oyuncuların farklı ajanlarla savaştığı Valorant, dünya çapında düzenlenen turnuvalarla büyük ilgi görüyor.
Bu oyunlar, e-spor dünyasında heyecan ve rekabeti artırarak milyonlarca izleyiciyi kendine çekiyor. Ayrıca, bu oyunlara yönelik düzenlenen büyük turnuvalar ve yüksek ödül havuzları, profesyonel oyunculara kariyer fırsatları sunuyor.
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