League of Legends (LoL): Riot Games tarafından geliştirilen ve dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunan çok oyunculu çevrimiçi savaş arenasında en çok oynanan oyunlardan biridir. League of Legends, yıllık düzenlenen Dünya Şampiyonası ve diğer büyük turnuvalarla e-spor dünyasında büyük bir etkiye sahiptir.