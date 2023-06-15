E-Nabız'a erişim sorunları zaman zaman yaşanabilen geçici sorunlardır. Sorununuz devam ederse, resmi kanallar aracılığıyla yetkililere başvurarak destek almanız en iyisi olacaktır.

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin:

E-Nabız'a erişim sağlamak için güvenilir bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Bağlantınızın stabil olduğundan emin olun ve diğer web sitelerine sorunsuz erişebildiğinizi kontrol edin.

Tarayıcıyı Güncelleyin:

Eğer E-Nabız'a erişmeye çalıştığınız tarayıcı güncel değilse, sorunlara neden olabilir. Tarayıcınızın en son sürümünü kullanarak deneyin veya farklı bir tarayıcı deneyin (Chrome, Firefox, Safari gibi).

Önbelleği Temizleyin:

Tarayıcınızın önbelleği bazen sorunlara yol açabilir. Tarayıcınızın ayarlarında yer alan önbelleği temizleme seçeneğini kullanarak önbelleği temizleyin ve tekrar deneyin.

VPN'i Devre Dışı Bırakın:

Eğer VPN (Sanal Özel Ağ) kullanıyorsanız, bazen E-Nabız'a erişimi engelleyebilir. VPN'i devre dışı bırakın ve tekrar deneyin.

Yetkilendirme Bilgilerinizi Kontrol Edin:

Eğer E-Nabız'a giriş yaparken hatalar alıyorsanız, kullanıcı adı ve şifrenizi doğru girdiğinizden emin olun. Büyük ve küçük harfleri doğru kullandığınızdan emin olun.

Özel Destek Hattını Arayın:

Yukarıdaki adımları denedikten sonra hala sorun yaşıyorsanız, E-Nabız'ın özel destek hattını arayabilirsiniz. Yetkililere sorununuzu açıklayarak yardım alabilirsiniz.