ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete Temmuz zammı geliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin Temmuz ayını işaret etmiş ve milyonları heyecanlandırmıştı. Asgari ücret Ocak ayında yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselmişti.

ASGARİ ÜCRETTE FORMÜLLER NASIL OLACAK?

Yüzde 30 formülü: Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak. Böylece enflasyonun üzerinde zam belirlenerek, yeni ekonomi modelinin meyvelerinden olan milli gelir artışları tabana yayılacak. Asgari ücret 2022 Temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında yapılmıştı.

YENİGÜN HABER AJANSI