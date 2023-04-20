İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

E-Nabız'a Nasıl Giriş Yapabilirim?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya mobil imzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

2. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Nabız'a Girmek İçin Tıklayınız

E-Nabız Şifremi Nasıl Değiştirebilirim?

e-Nabız’a giriş yaptığınızda, anasayfada sol tarafta profil fotoğrafının altında yer alan “Düzenle” butonuna tıkladığınızda şifre değişikliği ekranı açılacaktır. Bu menüden hem şifre değişikliği yapabilir hem de tüm profil bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ