E-ihracat konusunda faaliyet gösteren ve “E-İhracatın Kolayı Var!” sloganını kendisine ilke edinen ShipEntegra Lojistik ve iştiraki PrinWork’te geçtiğimiz günlerde önemli bir atama gerçekleşti. Bilişim dünyasındaki başarılı ivmesini sürdüren çözüme yönelik akılcı sunumlarıyla tanınan ve BiTekDer’in Başkan Yardımcılığı’nı da yürüten Bahar Küşat Erdem, her iki şirkete de Head of People&Culture olarak atandı.

Göreve yeni başlayan Bahar Küşat Erdem: “Her iki yapılanmanın da genç ve uzman bir kadrosu ve aynı zamanda niş bir alanı var. E-ihracat yapmak isteyenlere çok önemli olanaklar sunuluyor. Şirket içinde yapılan atamalarla da yeni bir dönem başlıyor. ShipEntegra ve PrinWork’un; çalışanına değer veren, onların görüşlerine odaklanan ve çözüm üreten bir felsefesi var. Ben de bu felsefe doğrultusunda çalışmalarımı özveri ile sürdüreceğim.” dedi.

Bahar Küşat Erdem 20 yılı aşkın bir süredir Bilişim dünyasında isminden söz ettiriyor. Bugüne kadar Bilgi Teknolojileri alanında; Satış ve Pazarlama Yönetimi, Proje Yönetimi, Ekip Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim gibi pek çok alanda Sistem Entegratörlerinde önemli görevler üstlenen Erdem, BiTekDer’in Başkan Yardımcılığı’nın yanısıra İş Ortaklıkları Komitesi ve Eğitim Komitesinin de Başkan Yardımcısı ve Teknolojide Kadın Derneği üyesidir.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu olan Bahar Küşat Erdem, evli ve bir kız çocuk annesidir.

ShipEntegra; eBay, Amazon, Shopify, Etsy, Opencart, WooCommerce, Bonanza, PrestaShop, Magento, Walmart ile entegrasyon sağlıyor. Aynı zamanda; global lojistik firmalarıyla partnerlikleri bulunuyor. Bu sebeple, E-ihracatın operasyonel kısmını uygun fiyatlarla ve güvenle yürütebilmektedir. Öte yandan “E-İhracatta Üretici ve Satıcının Buluştuğu Nokta” olarak tanınan PrinWork’te ise e-ihracat odaklı üreticiler, ürünlerini dünyanın dört bir yanında satış yapan e-ihracatçılarla buluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ