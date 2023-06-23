e-Fatura'ya geçiş ne zaman? E-Fatura'ya kimler zorunlu geçiş yapacak? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan 535 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, e-Fatura’ya geçmek için zorunlu olan yaklaşık 150 bin yeni mükellef var. Peki e-Fatura'ya geçiş ne zaman? E-Fatura'ya kimler zorunlu geçiş yapacak? İşte detayları haberimizde...

e-Fatura'ya geçiş ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan 535 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 Temmuz 2023 tarihinde e-Fatura’ya geçmek için zorunlu olan yaklaşık 150 bin yeni mükellefin e-Fatura’ya geçiş süreci son haftasına girdi. e-Fatura’ya geçiş için son hazırlıklar devam ederken, özel entegratörler yoğun bir şekilde çalışma sürecine devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı’na rağmen, özel entegratörlerin telefonları durmadan çalışmaya devam ediyor.

Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Arif Erhun Öçal, son dakikaya kadar bekleyen işletmelerin geçişlerini hızlandırmaları gerektiğine dikkat çekti. “Bazı işletmeler e-Fatura’ya geçiş sürecini son güne kadar erteleyebiliyor. Ancak, mali mühür almanın bile bir hafta sürebileceği düşünüldüğünde, son güne bırakan firmaların acele etmesi gerektiğini söyleyebiliriz." dedi.

e-Fatura’ya geçen firma sayısı 1 milyonu aşacak

Öçal, Türkiye'nin e-Fatura’ya geçiş sürecinde önemli başarılara imza attığını belirtti. “Türkiye olarak, e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi) uygulamalarına geçişte dünyada örnek ülke olarak gösterileceğimiz bir başarıya imza atıyoruz." dedi. 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle e-Fatura kullanacak işletme sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor.

E-Fatura'ya kimler zorunlu geçiş yapacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan 535 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, e-Fatura’ya geçmek için zorunlu olan yaklaşık 150 bin yeni mükellef var. Geçiş yapma zorunluluğu olan mükellefler şunlar;

2022 hesap dönemi brüt satış hasılatı 3 milyon TL’yi geçen mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya geçiyor. 1 Ocak 2024 tarihinde e-Defter’e geçme zorunluluğu bulunuyor. 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 500 bin TL’yi geçen gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya geçiyor. 1 Ocak 2024 tarihinde e-Defter’e geçme zorunluluğu bulunuyor. 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan, gerek kendi siteleri, gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya geçiyor. 1 Ocak 2024 tarihinde e-Defter’e geçme zorunluluğu bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti vermek üzere yeni faaliyete başlayacak otel işletmeleri, faaliyete başladıkları ayı izleyen 4.ayın başından itibaren e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya geçecek. e-Fatura’ya geçtikleri yılı takip eden yılbaşından itibaren e-Defter’e geçme zorunluluğu bulunuyor. İTO Başkanı Avdagiç: Faiz kararı para politikası refleksini güçlendirdi 2022 hesap döneminde e-Fatura uygulaması kapsamında olan brüt satış hasılatı 10 milyon TL’yi geçen mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihinde e-İrsaliye uygulamasına geçiyor.

Tüm işletmelerin ve mükelleflerin, geçiş süreçlerini tamamlamaları ve gerekli mali mühürlerini hızlıca alarak süreci tamamlamaları bekleniyor. Sürecin gecikmesi durumunda ciddi cezai yaptırımlarla karşılaşılabileceği, bu nedenle işletmelerin geçiş süreçlerini en kısa sürede tamamlamaları gerektiği vurgulanıyor.