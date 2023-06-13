E-Doblo, 100 kW gücünde bir elektromotor ve 50 kWh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. WLTP döngüsünde 280 km’nin üzerinde bir menzil sunabilen araç, 100 kW'a kadar hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada bataryanın yüzde 80'ini şarj edebiliyor. Bu özellik, ticari kullanımda vakit kaybını minimize edecektir.

Yeni Doblo modeli, daha sportif bir görünüm, geniş bir ön tampon, ince bir ızgara ve dikey yerleştirilmiş stop lambaları gibi dikkat çekici özelliklerle yenilendi. Ayrıca, ihtiyaca göre çift veya tek kapak seçeneği sunan bir bagaj kapağı da mevcut.

İçten yanmalı Doblo versiyonlarının fiyatları ise şu şekilde: