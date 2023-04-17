Tıpkı elektrik aboneliğinde olduğu gibi su aboneliğinde de yaşadığınız yerde hizmet veren firmaya başvuru yapmanız gerekiyor. E-Devlet’ten su aboneliği başvurusu için öncelikle "Su ve Kanalizasyon Tedarik Şirketlerinin Sunduğu e-Hizmetler" sayfasına gitmelisiniz. Sisteme giriş seçeneklerinden birini seçip E-Devlet’e girin. Abonelik işleminin yapılacağı şehri seçin. Açılan sayfada size hizmet edecek firmayı seçtikten sonra “Yeni Abonelik Başvurusu ve Takibi” sekmesini seçerek yeni başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet’ten Doğalgaz Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet’ten Doğalgaz Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır?

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