-E-Devlet sistemine şifreniz ile giriş yaparak kimliğinizi doğrulandıktan sonra, "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçin.

-Beliren ekranda "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" ya da "Çek Bilgileri" raporlarından birini edinme talebi gönderin.

-Yönelttiğiniz talebin Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderimi sonrasında, talep yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile 1 gün arasında değişen bir zaman aralığında raporunuz hazır edilir.

- Kısa mesaj (SMS) ile raporunuzun hazır olduğuna dair bilgi ulaştırılır.

-Bu mesaj, hazır olan raporunuzu indirmek için kullanacağınız raporun şifresini içerir.

-Başvuruyu yapan kişi, kısa mesaj ile yapılan bu bilgilendirme sonrasında E-Devlet sistemine giriş yaparak "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" başlığını seçer.

-Türkiye Bankalar Birliği’nin doğrulama ekranına yönlendirilmenizin hemen sonrasında, SMS ile gelen şifrenizi bu ekrana girerek raporunuza ulaşabilirsiniz.

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