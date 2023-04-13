1)https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi bağlantısına tıkladığınızda ilk olarak e Devlet kimlik doğrulama sayfası açılacaktır. Bu sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” sekmesine tıklayın.

2) Kimliğimi şimdi doğrula sekmesine tıkladıktan sonra sisteme giriş sayfası açılacak. Bu sayfada istenen e devlet şifresi ve TC kimlik numaranızı eksiksiz girdikten sonra “Sisteme Giriş Yap” sekmesine tıklayın.

3- Ardından sabıka kaydı alma ile ilgili bilgilendirme sayfası açılacak. Sayfanın en altında “Yukarıdaki Bilgilendirme Yazısını Okudum” ibaresinin yanındaki kutucuğu işaretledikten sonra devam sekmesine tıklayın.

4- Bu işlemin ardından ekrana nüfus bilgileriniz gelecek. Bu sayfada sırasıyla Kurum Türü, Belgenin Neden Verileceği, Belgenin Nereye Verileceği hanelerini doldurun ve son olarak “Sorgula” sekmesine tıklayın.

Adli sicil kaydınız bulunmuyorsa “YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR” ibaresiyle karşılaşırsınız. Eğer adli sicil kaydınız varsa bunun detayları yine bu alanda gözükmektedir. Bu belgeyi indirmek veya yazdırmak için sağ üstte bulunan “DOSYAYI İNDİR” seçeneğine tıklamanız ise yeterli olacaktır.

Adli Sicil Kaydı almak için tıklayın: https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi

YENİGÜN HABER MERKEZİ