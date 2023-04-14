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4) Son olarak ekran üzerinde yer alan "Belge Oluştur" seçeneğine gidilerek pdf olarak indirin.

3) Sonrasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak iki farklı seçenek gelmektedir. Buradan ilgili kısmı seçerek öğrenci belgesine ulaşılır.

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2) Kimliğimi şimdi doğrula sekmesine tıkladıktan sonra sisteme giriş sayfası açılacak. Daha sonra arama kısmına "Öğrenci Belgesi Sorgulama" yazın.

1)E-Devlet'ten yüksek öğrenim belgesi almak için ilk olarak https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinde bulunan "Kimliğimi doğrula" kutusuna tıklayın.