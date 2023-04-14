1)E-Devlet'ten yüksek öğrenim belgesi almak için ilk olarak https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinde bulunan "Kimliğimi doğrula" kutusuna tıklayın.
2) Kimliğimi şimdi doğrula sekmesine tıkladıktan sonra sisteme giriş sayfası açılacak. Daha sonra arama kısmına "Öğrenci Belgesi Sorgulama" yazın.
3) Sonrasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak iki farklı seçenek gelmektedir. Buradan ilgili kısmı seçerek öğrenci belgesine ulaşılır.
4) Son olarak ekran üzerinde yer alan "Belge Oluştur" seçeneğine gidilerek pdf olarak indirin.
Yükseköğrenim mezun belgesi almak için tıklayınız: https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama
YENİGÜN HABER MERKEZİ