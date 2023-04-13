1)E-Devlet'ten yerleşim yeri (ikametgah) belgesi almak için ilk olarak https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama adresinde bulunan "Kimliğimi doğrula" kutusuna tıklayın.

2) Kimliğimi şimdi doğrula sekmesine tıkladıktan sonra sisteme giriş sayfası açılacak. Bu sayfada istenen e devlet şifresi ve TC kimlik numaranızı eksiksiz girdikten sonra “Sisteme Giriş Yap” sekmesine tıklayın.

3) Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan "yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum"a tıklayın ve sonrasında da devam et kutusuna tıklayın.

4) Yönlendirildiğiniz sayfada, kimlik bilgileriniz gelecektir. Sayfanın alt bölümünde yer alan "Belgenin Neden Verileceği" yere tıklayın ve hangi sebepten dolayı alıyorsanız onu işaretleyin.

5) Sonrasında da doldurulması gerekli yerler karşınıza çıkarsa o bölümleri doldurun ve "sorgula" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından, karşınıza "ikametgah belgesi" çıktı görüntüsü gelecektir.

6) Sağ üst köşede yer alan "Dosyayı İndir" yazısına tıklayın ve bilgisayara indirin. Sonrasında da belgeyi çıkartabilirsiniz.

Yerleşim Yeri Belgesi Almak İçin Tıklayınız: https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama

YENİGÜN HABER MERKEZİ