E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde soyağacı oluşturma işlemi yapabilmek için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın. Daha sonra “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma” hizmetini seçin. Bu şekilde soyağacınıza ait elektronik belge alabilirsiniz.

Soyağacı Oluşturma İşlemi İçin Tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama

YENİGÜN HABER MERKEZİ