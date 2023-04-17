E-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapmak için öncelikle sisteme giriş T.C. kimlik no ve E-Devlet şifresi ile giriş yapın. E-Devlet sisteminde karşınıza çıkan arama motoruna "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" yazın. Arama üzerine karşınıza çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasını açın. Sayfa açıldığında sayfanın sağ kısmında görünen "Yeni Başvuru" butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan bilgilendirmeleri kabul etmeniz gerekiyor. Sayfayı okuduktan sonra aşağıda yer alan "Kabul ve beyan ediyorum." kutucuğunu ve sayfa içerisinde yer alan diğer kutucukları işaretlemelisiniz. Ardından "Başvur" butonuna basarak ilerleyin. Adres ve kimlik bilgilerinizi girin. (Bilgilerin güncel olmasına dikkat edin.) Sayfada yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun ve aktif kullandığınız bir banka hesabının IBAN numarasını ekleyin. Sayfanın en altında yer alan ihtiyaç ve talep kutusuna taleplerinizi yazın ve formu gönderin. Bilgilerinizi formu ön izleme sayfasında gözden geçirebilirsiniz. Sayfanın en altında yer alan "Kabul ve beyan ediyorum." kutucuğunu işaretleyin ve "Başvur" butonu ile ilerleyin. Sosyal yardım başvurusu gönderildikten sonra, ikametgâhın kayıtlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından süreç yürütülür. Başvuru sonucu E-Devlet üzerinden görüntülenebilir.

E-Devlet Sosyal Yardım Başvurusu İçin Tıklayınız

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