İlk E- Devlet şifresi bir PTT şubesinden satın alınır. PTT'den alınan ilk E- Devlet şifresi E-Devlet uygulaması üzerinden değiştirilebilir. Eğer E- Devlet uygulamasına cep telefonu numarası veya e-posta adresi kaydedildiyse şifrenin unutulması durumunda tekrar PTT'ye gitmeye gerek olmaz. Kaydedilen cep telefonu numarası veya e-postaya doğrulama kodu gönderilerek şifre yenileme işlemi gerçekleştirilebilir.

Ancak sisteme bu bilgiler girilmediyse şifrenin unutulması durumunda PTT'den yeni bir şifre alınması gerekmektedir.

Yurt dışında iseniz E-Devlet şifrenizi Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

E-Devlet Şifresi Nasıl Yenilenir?

Şifrenizi yenilemek için; Giriş sayfasındaki “Şifremi Unuttum” düğmesini tıklayın. Başlangıç sayfasındaki seçeneklerden birini işaretleyerek "Devam Et" düğmesini tıklayın. Kullanacağınız kimlik tipini seçerek " Kimlik No" ve "Kimlik Detay" sayfalarında istenen bilgileri ilgili kutucuklara yazın. E-Devlet Kapısı'nda doğrulanmış iletişim bilgilerinizi yazın. Güvenlik Kodu" sayfasında cep telefonunuza veya e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu yazın. Yeni şifre belirleyin.

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