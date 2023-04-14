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Seçmen kaydınızı sorgulamak için tıklayınız:

5) Seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri de Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntüleniyor.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

2) Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

1)Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.