1)E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde öğrenim belgesi almak için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın.

2) Daha sonra arama kısmına "Öğrenci Belgesi Sorgulama" yazın.

3) Sonrasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak iki farklı seçenek gelmektedir. Buradan ilgili kısmı seçerek öğrenci belgesine ulaşılır.

4) Son olarak ekran üzerinde yer alan "Belge Oluştur" seçeneğine gidilerek pdf olarak indirilebilir.

Öğrenci Belgesi Almak İçin Tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama

YENİGÜN HABER MERKEZİ