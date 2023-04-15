e-Devlet Kapısı’na T.C. kimlik no ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bölümünden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu seçin. Bu kategorideki alt başlıklar arasında "Mobil Hat Sorgulama"yı tıklayın. e-Devlet'te işleminizi daha kısa yoldan tamamlamak istiyorsanız; e-Devlet Kapısı'na girdikten sonra arama çubuğuna "Mobil hat sorgulama" yazın.

Her iki yoldan da yapacağınız işlem sonrasında mobil hat sorgulamanız başlar. Sorgulama işlemi sırasında açılan sayfada 3 ayrı operatör; Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone alt alta sıralanır. Operatörlerin yanında üzerinize kayıtlı hat olup olmadığı ortaya çıkar. Eğer varsa hattın numarası da bağlı operatörün altında yer alır.

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