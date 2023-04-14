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KYK Öğrenim Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulaması Yapmak İçin Tıklayınız:

2)Daha sonra atama butonuna ''Gençlik ve Spor Bakanlığı'' yazıp, çıkan arama sonuçlarından ''Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama'' kısmına tıklayarak, geri ödeme bilgilerini görünteyebilirsiniz.

1)E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde KYK öğrenim katkı kredisi geri ödeme bilgisini sorgulamak için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın.

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