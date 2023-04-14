1)E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde sosyal güvenlik kayıt belgesi almak için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın.
2) Daha sonra "Kurumlar" sekmesinden Sosyal "Güvenlik Kurumu'na" gidin.
3) Açılan sayfadan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama" kısmına tıklayın.
4) Daha sonra "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" seçeneğine basınca çalışma belgenizi alabilirsiniz.
Çalışma Belgesi Almak İçin Tıklayınız:
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama
YENİGÜN HABER MERKEZİ