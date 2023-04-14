A 101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel katalogdaki indirimli ürünler - 13 Nisan Perşembe 2023

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4) Daha sonra "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" seçeneğine basınca çalışma belgenizi alabilirsiniz.

E-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama! Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

E-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama! Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

2) Daha sonra "Kurumlar" sekmesinden Sosyal "Güvenlik Kurumu'na" gidin.

1)E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde sosyal güvenlik kayıt belgesi almak için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın.