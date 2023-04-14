1)E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde  sosyal güvenlik kayıt belgesi almak için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın.

 2) Daha sonra "Kurumlar" sekmesinden Sosyal "Güvenlik Kurumu'na" gidin.

3) Açılan sayfadan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama" kısmına tıklayın.

E-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama! Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır? E-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama! Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

4) Daha sonra "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" seçeneğine basınca çalışma belgenizi alabilirsiniz.

Çalışma Belgesi Almak İçin Tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama

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