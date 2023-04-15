Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer el ele

A 101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel katalogdaki indirimli ürünler - 13 Nisan Perşembe 2023

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4) Daha sonra ‘Devam Et’ butonuna tıklayarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir ve onay formunu alabilirsiniz...

E-Devlet Aile Gelir Durumu Belgesi Sorgulama! Aile Gelir Durumu Belgesi Nasıl Alınır?

E-Devlet Aile Gelir Durumu Belgesi Sorgulama! Aile Gelir Durumu Belgesi Nasıl Alınır?

3) Almış olduğunuz belgenin barkod numarasını ve adına belge düzenlenmiş olan kişinin T.C. kimlik numarasını girin.

1)E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde Askerlik doğrulama işlemi yapabilmek için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın.