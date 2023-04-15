1)E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde Askerlik doğrulama işlemi yapabilmek için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın.
2)Daha sonra E-Devlet hizmetler bölümünden "Milli Savunma Bakanlığı"nı bulmalısınız. Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu hizmetler arasından "Askerlik Durumu Doğrulama" başlığını seçin.
3) Almış olduğunuz belgenin barkod numarasını ve adına belge düzenlenmiş olan kişinin T.C. kimlik numarasını girin.
4) Daha sonra ‘Devam Et’ butonuna tıklayarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir ve onay formunu alabilirsiniz...
YENİGÜN HABER MERKEZİ