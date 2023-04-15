1)E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde  Askerlik doğrulama işlemi yapabilmek için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın.

2)Daha sonra E-Devlet hizmetler bölümünden "Milli Savunma Bakanlığı"nı bulmalısınız. Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu hizmetler arasından "Askerlik Durumu Doğrulama" başlığını seçin.

3) Almış olduğunuz belgenin barkod numarasını ve adına belge düzenlenmiş olan kişinin T.C. kimlik numarasını girin.

E-Devlet Aile Gelir Durumu Belgesi Sorgulama! Aile Gelir Durumu Belgesi Nasıl Alınır? E-Devlet Aile Gelir Durumu Belgesi Sorgulama! Aile Gelir Durumu Belgesi Nasıl Alınır?

4) Daha sonra ‘Devam Et’ butonuna tıklayarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir ve onay formunu alabilirsiniz...

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