E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde sosyal yardım bilgisini sorgulamak için T.C kimlik no ve E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın. Daha sonra arama kısmına 'acil toplanma alanı' yazın ve ilgili aramaya tıklayın. Sonra açılan ekranda bulunduğunuz ili, ilçeyi, mahalleyi ve caddeyi seçin ve sorgula butonuna tıklayın. Açılan ekranda harita üzerindeki noktada size yakın olan bölgeyi seçin. Son olarak açılan sayfada bulunduğunuz konumdaki en yakın toplanma alanlarını görüntüleyebilirsiniz.

Acil Durum Toplanma Alanı sorgulaması için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama

YENİGÜN HABER MERKEZİ