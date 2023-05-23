2020'den itibaren 5 bin ve üzeri gelen faturaların, elektronik fatura olarak düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Vatandaşlar da, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura sorgulama işleminin nasıl yapılacağını aramaya ve sorgulamaya başladı. Bazen bu işlemi gerçekleştirirken hata da alabiliyoruz. Peki, E-Arşiv doğrulama hatası nedir? E-Arşiv portal neden hata veriyor ve E-fatura doğrulaması nasıl yapılır? Tüm bu bilgileri sizler için derledik. Ayrıntılar haberimizde...

E-Arşiv Doğrulama Hatası Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Arşiv portalına giriş yaparken doğrulama hatası alıyorsanız bu durumun 2 nedeni vardır. Gelir İdaresi Başkanlığı portalının yoğunluğu veya başka bir nedenle girdiğiniz bilgileri kontrol edemediğinden kaynaklı olabilir. Örneğin, başka bir bilgisayarda veya telefonda Gelir İdaresi Başkanlığı E-Arşiv portalınızı açık unutmuş olabilirsiniz.

Bu Hatanın Çözümü İçin İzleyeceğiniz Adımlar

Öncelikle E-Arşiv Portal adresini ziyaret edin. Daha sonra kullanıcı kodu ve şifrenizi girip giriş butonuna tıklayın. Giriş ekranının alt kısmında bulunan açıklama bölümünde İnteraktif Vergi Dairesi resmi sitesinin linki vardır. Linke giriş yapın ardından açılan sayfada E-Devlet ile Kayıt Ol butonuna tıklayın. T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile E-Devlet'e giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra gerekli bilgileri doldurarak E-Arşiv portal için yeni kullanıcı kodunuzu ve şifrenizi oluşturun.

Eğer; E-Arşiv portal giriş başarısız hatası alıyorsanız kullanıcı kodu ve şifrenizi yanlış girip girmediğinizi kontrol edin. Sistem yoğun olduğundan, E-Arşiv Fatura imza doğrulama hatası gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda farklı bir zamanda tekrar giriş yaparak sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edebilirsiniz.

E-ARŞİV PORTAL INTERAKTİF ŞİFRE İLE GİRİŞ EKRANI

E-Fatura Doğrulama İşlemi Nasıl Yapılır?

https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html adresine girin. Bu web sitesine vergi kimlik numaranız veya TC kimlik numaranız (TCKN) ile giriş yaparak e-fatura sorgulama yapabilirsiniz.

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