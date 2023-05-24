John Churchill, Dyson’ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı, konuya ilişkin açıklamasında “Robotik, algılama, zekâ, bunların hepsi tipik olarak ‘geleceğin teknolojisi’ olarak kabul edilen alanlardır, ancak Dyson’da bunlar uzun zamandır ürün geliştirmenin bir parçası olmuştur. Gelecek vizyonumuz, kendi başının çaresine bakabilen evlerdir. Bugün lansmanı yapılan en güçlü robot süpürge, akıllı, geniş mekân hava temizleme ve aktif temizlik için, ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda uyarlanabilir, çok işlevli temizlik sunan yeni kablosuz süpürgeler ve temizleme başlığı teknolojileri bunun somutlaşmış halidir.” dedi.

Algılama, yazılım ve otomasyon teknolojilerinin temelini oluşturduğu bu yeni ürünler, kullanıcılar için hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Ürünler kendi çevrelerini ve görevlerini anlayarak, en etkili şekilde zorlukların üstesinden gelmek için otomatik reaksiyonlar verebiliyor.

Dyson 360 Vis Nav robot süpürge, bir odanın kenarlarını algılayabilen sensörler sayesinde kenar temizliğinde mükemmeliyet sağlıyor. Dyson’ın kablosuz süpürgesi, akustik piezo sensörlerle toz partikülleri sayıp sınıflandırıyor ve ne zaman temizliğe devam edilmesi gerektiğini LCD ekran aracılığıyla kullanıcılara bildiriyor. Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde hava temizleyici ise bir Dyson algoritması sayesinde odadaki havayı analiz ediyor ve kirletici seviyeleri yükseldiğinde otomatik olarak temizlemeye başlıyor.

Dyson, 2004 yılından bu yana motor teknolojisi geliştiriyor ve bugüne kadar araştırma, laboratuvarlar, uzman ekipler ve üretim kapasitelerine milyarlarca dolar yatırım yaptı. İngiltere, Singapur ve Malezya'daki kampüslerde, bugün duyurulan bu yeni ürünler ve teknolojilerin temellerini atan binlerce mühendis ve bilim insanı çalışıyor.

Dyson, bu yeni teknolojilerle birlikte, müşterilerine daha yüksek düzeyde bir konfor ve kullanım kolaylığı sunmayı hedefliyor. Bu teknolojik yeniliklerle Dyson, temizliği ve hijyeni evlerin her alanına ulaştırmayı amaçlıyor.

Yenigün Haber Merkezi