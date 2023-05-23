Dyson, Dünyanın En Güçlü Robot Süpürgesini ve Kablosuz Süpürgesini Duyurdu

Dyson, temizlik konusunda yeni bir dönem başlatıyor. En güçlü robot süpürge olan Dyson 360 Vis Nav ve en güçlü kablosuz süpürge olan Dyson Gen5detect ile temizlik deneyimi bir adım ileri taşınıyor. Ayrıca, ıslak temizlik için dünyanın ilk kablosuz süpürgeleri Dyson V15s Detect Submarine ve Dyson V12s Detect Slim Submarine de tanıtıldı.

Dyson 360 Vis Nav: Bugüne Kadarki En Güçlü Robot Süpürge!

Dyson'ın en yeni robot süpürgesi olan Dyson 360 Vis Nav, ultra güçlü Hyperdymium motoru ve köşe temizliklerinde üstün performansıyla dikkat çekiyor. 360 derece görüş imkanı sunan kamera ve sensörlerle donatılan robot süpürge, kullanıcılarına etkileyici bir temizlik deneyimi sunuyor.

Dyson Gen5detect: Dünyanın En Güçlü Kablosuz Süpürgesi!

Dyson Gen5detect, yeni nesil Hyperdymium motoruyla dikkat çekiyor. Formula 1 araçlarında bulunan motorlardan bile daha yüksek performans sunan bu kablosuz süpürge, üstün emiş gücüyle partikülleri etkili bir şekilde topluyor. Ayrıca, uzun pil ömrü ve HEPA filtreleme özelliğiyle kullanıcılarına kesintisiz ve sağlıklı bir temizlik deneyimi sunuyor.

Dyson V15s Detect Submarine ve Dyson V12s Detect Slim Submarine: Dünyanın İlk Kablosuz Islak Süpürgeleri!

Dyson, temizlik alanında bir ilke imza atarak dünyanın ilk kablosuz ıslak süpürgelerini tanıttı. Dyson V15s Detect Submarine ve Dyson V12s Detect Slim Submarine, özel silme sistemleri ve yüksek performanslarıyla zeminleri mükemmel bir şekilde temizliyor. Kiri ve suyu ayrı tutan başlık sayesinde optimum seviyede temizlik elde ediliyor.

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde: En Güçlü ve En Sessiz Hava Temizleme Cihazı!

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde, yüksek performanslı HEPA filtresi ve sessiz çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Yenigün Haber Merkezi