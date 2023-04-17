Düztabanlık (Tıbbi ismi ile pes planus) halk arasında taban düşüklüğü olarak bilinmektedir.İnsanların ayak tabanında ayak kemerleri olarak isimlendirilen boylamasına ve enlemesine yerleşimi olan çukurluklar vardır.Bu ayak kemerlerinin az olduğu ya da olmadığı durumlara düztabanlık denir.

Bu ayak sorunu kas ve iskelet sisteminde en sık görülen sorunlardan biridir.Genetik faktörlere bağlı olarak doğuştan gelen anomaliler düztabanlığa yol açabilir.Ayrıca geçirilmiş ayak travması,beyin felci,obezite,ilerlemiş yaş gibi faktörler nedeniyle de düztabanlık oluşabilir.

Ailesinde düz taban rahatsızlığı olan çocuklarda daha fazla görülmektedir.

Düztabanlık Belirtileri;

-Ayak kemerlerinde,ayak bileği içlerinde,ayak tabanında,topukta,baldır kısımlarında,diz eklemlerinde oluşan ağrı

-Ayak tabanlarında şişlik oluşması

-İçe basma

-Ayaklarda oluşan hissizlik ve uyuşma

-Ayaklarda basış bozukluğuna bağlı meydana gelen nasırlaşmalar

-Yürürken çabuk yorulma

Tanı için, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı muayene sonrası hastanın yürüyüşünü inceleyerek teşhisi koyabilir.Ayrıca görüntüleme yöntemlerinden (Röntgen,bilgisayarlı tomografi,ultrason ve manyetik rezonans)destek alınabilir.

Egzersiz yapmak,fazla kilolardan kurtulmak,sağlıklı beslenmek,kronik hastalıklarından korunmak ve ayak kaslarının güçlenmesini sağlamak hastalığa karşı alınabilecek önlemlerden bazılarıdır.

Tedavi sonun nedenine ve ciddiyetine bağlıdır.Tedavi için öncelikli olarak özel olarak üretilmiş olan ayakkabıların ya da tabanlıkların kullanılması gerekir.Fizik tedavi,ilaç tedavisi,buz tedavisi ve dinlenme, kronik hastalıkları (diyabet,yüksek tansiyon gibi..)kontrol altına almak tedavi seçenekleri arasındadır.Ancak tüm bu uygulamalara rağmen ağrı varsa ve hastalık başlangıç evresini geçmişse cerrahi yöntemler düşünülür.