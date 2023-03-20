Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite, beden ve zihin sağlığı için oldukça önemlidir. Fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri şunlardır:

1.Kalp sağlığı: Düzenli egzersiz, kalp hastalığı riskini azaltır, kan basıncını düşürür ve kolesterol seviyelerini iyileştirir.

2.Kilo kontrolü: Egzersiz, kilo verme ve kilo kontrolüne yardımcı olur, metabolizmayı hızlandırır ve vücut yağını azaltır.

3.Kas ve kemik sağlığı: Düzenli fiziksel aktivite, kas kuvvetini ve dayanıklılığını artırır, kemik yoğunluğunu korur ve osteoporoz riskini azaltır.

4.Esneklik ve denge: Egzersiz, esnekliği artırır, dengeyi geliştirir ve düşme riskini azaltır, özellikle yaşlı yetişkinler için önemlidir.

5.Zihinsel sağlık: Düzenli fiziksel aktivite, stres ve anksiyeteyi azaltır, depresyon belirtilerini hafifletir ve genel ruh hali üzerinde olumlu etkiler yapar.

6.Uyku kalitesi: Egzersiz, uyku kalitesini artırır ve uyumadan önce rahatlama sağlar, uyku problemleri yaşayanlar için faydalıdır.

7.Enerji seviyeleri: Fiziksel aktivite, enerji seviyelerini yükseltir ve gün boyunca daha enerjik hissetmeye yardımcı olur.

8.Kognitif fonksiyon: Düzenli egzersiz, kognitif fonksiyonları ve belleği geliştirir, yaşlanma sürecinde beyin sağlığını korur.

9.Bağışıklık sistemi: Fiziksel aktivite, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır.

Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite, yürüyüş, koşu, bisiklete binme, yüzme, yoga, pilates, dans ve ağırlık çalışması gibi çeşitli formlarda yapılabilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite veya 75 dakika yoğun aerobik aktivite ile başlamak, sağlık üzerinde olumlu etkiler yapacaktır.