DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akrabaları ile bayramlaşmaya giden 7 kişi "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu yaralandı.
Mücahit Köksal idaresinde pat pat Sırtıpınar köyünde devrildi.
Kazada sürücü ve tarım aracındaki henüz isimleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.
İkisinin durumu ağır olan yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan kişilerin akrabalarının bulunduğu köye bayramlaşmaya gittikleri öğrenildi.