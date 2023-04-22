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İkisinin durumu ağır olan yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü ve tarım aracındaki henüz isimleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akrabaları ile bayramlaşmaya giden 7 kişi "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu yaralandı.