Düzce, deniz turizmi ve sahil keyfinin merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Peki, bu tatil mevsiminde siz Düzce'nin masmavi denizinin ve mavi bayraklı plajlarının sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Sizinle beraber Düzce'nin en çok tercih edilen plajlarına bir göz atacağız.

Düzce'deki bu mavi bayraklı plajları merak ediyor musunuz? Ceneviz Kalesi Plajı, Kalkın Plajı, Akevler Plajı, Akkaya Plajı, Çuhallı Plajı, Çayağzı Plajı, Çınaraltı Plajı, Melenağzı Plajı, Karaburun Plajı, Kadınlar Plajı, Edilli Ağzı Plajı ve Ayazlı Plajı... Hepsinin adı gibi birbirinden güzel olan bu plajlar, tatilcilere unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatıyor.

Düzce Sahili: Ceneviz Kalesi Plajı

Düzce'nin mavi bayraklı plajlarından biri olan Ceneviz Kalesi Plajı, Akçakoca ilçesinin Hacı Yusuflar Mahallesi'nde bulunmaktadır. Şehir merkezinden yaklaşık olarak 44 km uzaklıkta yer alan bu plaja, özel aracınız ile D655 yolu üzerinden ulaşmanız mümkün.

Plajın Genel Özellikleri

Ceneviz Kalesi Plajı, tarihi Ceneviz Kalesi'nin hemen yanında yer alır ve Düzce sahilleri arasında mavi bayrak almaya hak kazanan plajlardan biridir. Plajın denizi oldukça temiz olup, çevresi ise gürgen, ıhlamur, kestane gibi çeşitli ağaç türleriyle kaplıdır. Ayrıca kumsal bölümünde "siyah inci" olarak adlandırılan bir kum türü bulunmaktadır. Bu kum çeşidi vücuda yapışmayan ve kuruduktan sonra hızla dökülen bir özelliğe sahiptir.

Plajın Popülerliği ve İmkanları

Düzce plajları arasında en popülerlerden biri olan Ceneviz Kalesi Plajı, özellikle yaz aylarında hem yerli hem de şehir dışından gelen turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Plajın çevresinde, ziyaretçilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri restoranlar mevcuttur. Ayrıca, plaj içerisinde duş ve tuvalet gibi temel olanaklar da bulunmaktadır. Şezlong veya şemsiye hizmeti olmadığı için, bu tür ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere kendi ekipmanlarınızı yanınıza almanız önerilir.

Plajın Ücretsiz Olması

Ceneviz Kalesi Plajı, halk plajı olarak hizmet vermektedir. Bu sebeple plaja girişler tamamen ücretsizdir. Bu sayede, Düzce sahillerinde kaliteli ve ekonomik bir deniz tatili geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturur.

Düzce Sahili: Kalkın Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı olan ve Kalkın Köyü sınırları içerisinde yer alan Kalkın Plajı, şehir merkezine yaklaşık 48 km mesafededir. Bu plaja, özel aracınız ile D655 ve D010 yolları üzerinden kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Plajın Genel Özellikleri

Kalkın Plajı, Düzce plajları arasında popüler bir konuma sahip olup, ziyaretçilerine doğa ile iç içe bir deniz keyfi sunar. Tertemiz denizi ve ince kumla kaplı kumsalı ile dikkat çeken plaj, denizin sığ olması sebebiyle çocuklar ve yüzme bilmeyenler için oldukça elverişlidir.

Plajın Çevresi ve İmkanları

Plajın çevresi tamamen yeşilliklerle kaplıdır, bu da ziyaretçilere ferah ve doğal bir ortam sunar. Plaj içerisinde, ziyaretçilerin yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri işletmeler mevcuttur. Ayrıca, duş, tuvalet ve soyunma kabini gibi temel olanaklar da plajda bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye ihtiyaçlarınız için belirli bir ücret ödemeniz gerekebilir.

Plajın Ücretsiz Olması

Kalkın Plajı, halka açık bir plaj olarak hizmet verir ve bu sebeple plaja girişler tamamen ücretsizdir. Bu özellik, Düzce sahilinde ekonomik ve kaliteli bir deniz tatili geçirmek isteyen ziyaretçiler için ideal bir seçenek sunar.

Düzce Sahili: Akkaya Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan ve şehir merkezine yaklaşık 44 km mesafede bulunan Akkaya Plajı, D655 karayolu üzerinden özel araç ile rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Plajın Genel Özellikleri

Akkaya Plajı'nın en belirgin özelliklerinden biri, doğanın hemen yanı başında yer almasıdır. Plajın hemen arka kısmında bulunan ormanlık alan, tatilcilere hem deniz hem de doğa keyfini aynı anda yaşama fırsatı sunar. Tertemiz denizi ve sığ suyu ile öne çıkan plaj, özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyenler için uygundur. Hafta sonları epey kalabalık olan plaj, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarabileceğiniz bir yerdir.

Plajın Çevresi ve İmkanları

Akkaya Plajı, özellikle gün batımının izlenebildiği bir noktada olması sebebiyle popülerdir. Tatilcilere, bir yandan denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da güneşin batışını izleme imkânı sunmaktadır. Ancak, plaj çevresinde yeme-içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir işletme bulunmamaktadır. Bu sebeple, yanınıza gerekli yiyecek ve içecekleri getirmeniz önerilir.

Plajın Ücretsiz Olması

Akkaya Plajı, halka açık bir plaj olarak hizmet verir ve bu nedenle plaja girişler tamamen ücretsizdir. Bu durum, Düzce sahilinde ekonomik ve keyifli bir tatil geçirmek isteyen ziyaretçiler için önemli bir avantaj oluşturur. Bu huzurlu plaj, özellikle sessiz ve sakin bir tatil arayanların tercih edebileceği bir yerdir.

Düzce Sahili: Çuhallı Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde yer alan Çuhallı Plajı, Düzce şehir merkezine yaklaşık 37 km mesafede bulunmaktadır. D655 karayolu üzerinden özel araçla kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir.

Plajın Genel Özellikleri

Çuhallı Plajı, 2017 yılında Mavi Bayrak ödülü almış olup, Düzce'nin en popüler plajlarından biridir. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki geniş kumsalı ile dikkat çeken plaj, yerlilerin ve tatilcilerin tercih ettiği bir noktadır. Denizi oldukça temiz ve berraktır. Kumsalı ise siyah inci denilen kum türü ile kaplıdır, bu kum türü vücuda yapışmaz ve kuruduktan sonra hızla dökülür.

Plajın Çevresi ve İmkanları

Çuhallı Plajı'nın çevresinde, tatilcilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri birçok işletme bulunmaktadır. Plaj içerisinde şezlong ve şemsiye gibi olanaklar sunulurken, ayrıca plaj içerisinde bir voleybol sahası da yer almaktadır. Yüzme ve güneşlenme aktivitelerinin ardından, sevdiklerinizle birlikte voleybol oynayabilir ve eğlence dolu saatler geçirebilirsiniz.

Plajın Ücretsiz ve 24 Saat Açık Olması

Halk plajı olarak hizmet veren Çuhallı Plajı, 24 saat açık olup, plaja girişler tamamen ücretsizdir. Bu, Düzce sahilinde ekonomik ve keyifli bir tatil geçirmek isteyen ziyaretçiler için büyük bir avantajdır. Plaj, temizliği, mavi bayrağı ve sunduğu olanaklarla, Düzce'de denize girmek isteyen herkes için ideal bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Düzce Sahili: Çayağzı Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Çayağzı Köyü'nde bulunan Çayağzı Plajı, Düzce şehir merkezine yaklaşık olarak 40 km uzaklıkta yer alır. D655 karayolu üzerinden özel araç ile ulaşım sağlanabilir.

Plajın Genel Özellikleri

Çayağzı Plajı, tertemiz ve berrak denizi ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist çeker. Bölge halkının da sıklıkla tercih ettiği plajın kumsalı tamamen ince kumdan oluşur. Hafta sonları oldukça kalabalık olan plaj, deniz severler için ideal bir mekândır.

Plajın Çevresi ve İmkanları

Çayağzı Plajı'nın çevresinde, ziyaretçilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Ancak bu, plajı doğa severler ve kamp yapmayı tercih edenler için daha çekici kılar. Gündüzleri denizin keyfini çıkarabilir, akşamları ise çadırınızı kurup keyifli bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu, hem ekonomik bir tatil imkanı sunar, hem de doğa ile iç içe bir tatil deneyimi yaşamanızı sağlar.

Plajın Ücretsiz ve Açık Olması

Çayağzı Plajı'na girişler ücretsizdir. Bu özelliği, ekonomik bir tatil planlayan ziyaretçiler için büyük bir avantajdır. Temiz ve berrak denizi, doğa ile iç içe olma imkanı ve kamp yapma olanağı, Çayağzı Plajı'nı Düzce sahilindeki en popüler destinasyonlardan biri haline getirir.

Düzce Sahili: Çınaraltı Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde yer alan Çınaraltı Plajı, Düzce şehir merkezine yaklaşık olarak 37 km uzaklıkta bulunmaktadır. Düzce plajları arasında oldukça popüler bir konumda yer alır ve D655 karayolu üzerinden özel araçla kolayca ulaşılabilir.

Plajın Genel Özellikleri

Çınaraltı Plajı, bölgenin en eski plajlarından biridir ve özellikle bölge halkı tarafından sıklıkla tercih edilir. Denizi tertemiz ve oldukça berrak olan plaj, kumsalının ve deniz tabanının tamamen ince kumdan oluşması ile dikkat çeker. Asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde serinleyebileceğiniz bu plaj, mavi ve yeşilin birleştiği bir noktadır.

Plajın Çevresi ve İmkanları

Çınaraltı Plajı'nda, kamp yapmak isteyen ziyaretçiler için uygun alanlar bulunmaktadır. Plajın çevresinde yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecek restoranlar yer alır, böylece ziyaretçiler hem deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarabilir, hem de lezzetli bir öğle ya da akşam yemeği yiyebilirler.

Plajın Ücretsiz ve Açık Olması

Çınaraltı Plajı'na girişler ücretsizdir. Böylece, ziyaretçiler ekonomik bir tatil imkanı elde ederler. Düzce plajları arasında öne çıkan Çınaraltı Plajı, sakin atmosferi, temiz denizi ve doğa ile iç içe olma imkanı sunmasıyla özellikle huzurlu ve rahat bir tatil geçirmek isteyenler için idealdir.

Düzce Sahili: Melenağzı Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı Köyü'nde bulunan Melenağzı Plajı, şehir merkezine yaklaşık olarak 54 km uzaklıkta yer alır. Bu popüler plaj, Düzce sahilinin turistik noktalarından biri olarak öne çıkar ve D655 karayolu üzerinden özel araç ile kolayca ulaşılabilmektedir.

Plajın Genel Özellikleri

Melenağzı Plajı, temiz denizi, sığ suyu ve ince kumlu kumsalı ile dikkat çeker. Özellikle çocuklar ve acemi yüzücüler için oldukça güvenli bir plaj olan Melenağzı, hem denizle iç içe olabileceğiniz hem de doğayla baş başa kalabileceğiniz bir mekandır.

Plajın Çevresi ve İmkanları

Melenağzı Plajı'nda, kamp yapmak için oldukça uygun alanlar bulunmaktadır. Ayrıca, plaj çevresinde balık restoranları gibi yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecek işletmeler mevcuttur. Plaj ziyaretiniz sırasında öğle ya da akşam yemeğinizi bu restoranlarda yemeyi tercih edebilir, böylece tatilinizi lezzetli bir deneyime dönüştürebilirsiniz.

Plajın Ücretsiz ve Açık Olması

Melenağzı Plajı'na girişler ücretsizdir. Böylece, ziyaretçiler hem deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilir hem de ekonomik bir tatil imkanı elde edebilirler. Düzce sahilinin bu popüler ve turistik noktası, tatilcilere hem huzur hem de eğlence dolu bir tatil deneyimi sunmaktadır.

Düzce Sahili: Karaburun Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Karaburun Mahallesi'nde bulunan Karaburun Plajı, şehir merkezine yaklaşık olarak 51 km uzaklıkta yer alır. Bu popüler ve geniş kumsallı plaj, D655 ve D010 karayolları üzerinden özel araç ile rahatlıkla ulaşılabilir.

Plajın Genel Özellikleri

Karaburun Plajı, upuzun ince kumlu kumsalı ve temiz denizi ile tatilcilerin ilgisini çeker. Denizin sığ oluşu, özellikle çocukların ve yüzme bilmeyenlerin güvenle denize girebilmelerini sağlar. Hem yerli hem de yabancı turistler tarafından sıkça tercih edilen bu plaj, Düzce'nin en popüler mekanlarından biridir.

Plajın Çevresi ve İmkanları

Karaburun Plajı'nın çevresinde, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz restoranlar ve kafeler bulunmaktadır. Farklı ağaç türlerine ev sahipliği yapan plaj çevresi, aynı zamanda piknik yapmak için de uygundur. Denize girdikten ve güneşlendikten sonra, bu ağaçlık alanda sevdiklerinizle piknik yapabilir, keyifli ve huzurlu saatler geçirebilirsiniz. Ayrıca, bölge kamp yapmak isteyenler için de oldukça elverişlidir.

Plajın Ücretsiz ve Açık Olması

Karaburun Plajı'na girişler ücretsizdir. Böylece, ziyaretçiler hem deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilir hem de ekonomik bir tatil imkanı elde edebilirler. Düzce sahilinin bu güzel ve geniş plajı, tatilcilerin huzurlu bir deniz ve doğa tatili yaşamaları için ideal bir seçenektir.

Düzce Sahili: Akevler Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde bulunan Akevler Plajı, şehir merkezine yaklaşık olarak 40 km uzaklıkta yer alır. Özel araçla D655 karayolu üzerinden kolaylıkla ulaşılabilir.

Plajın Genel Özellikleri

Akevler Plajı, aynı adı taşıyan sitenin sakinleri tarafından tercih edilen bir plajdır. Ancak site sakinlerinin dışında dışarıdan gelen ziyaretçileri de ağırlamaktadır. Çocuklu aileler için oldukça güvenli olan bu plajda, deniz oldukça sığdır. Bu sebeple çocuklar ve yüzme bilmeyenler rahatlıkla denize girebilir. Ayrıca denizin temiz ve berrak olması da plajın tercih edilme sebepleri arasında yer alır.

Plajın İmkanları

Akevler Plajı'nda ziyaretçilere çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler arasında soyunma kabini, wc, duş, şezlong ve şemsiye bulunmaktadır. Duş ve wc hizmetlerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak şezlong ve şemsiye kiralamak isterseniz, bunun için belirli bir ücret ödemeniz gerekmektedir.

Plajın Ücretsiz Olması

Akevler Plajı'na giriş ücretsizdir. Bu sayede tatilciler, güzel bir deniz ve kum deneyimi yaşarken ekstra giriş ücreti ödeme derdinden kurtulmuş olurlar. Hem site sakinleri hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için ideal bir seçenek olan Akevler Plajı, Düzce'nin güzel ve huzurlu plajlarından biridir.

Düzce Sahili: Kadınlar Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Hacı Yusuflar Mahallesi'nde konumlanan Kadınlar Plajı, şehir merkezine yaklaşık olarak 44 km uzaklıkta bulunur. Özel araçla D655 karayolu üzerinden kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

Plajın Genel Özellikleri

Kadınlar Plajı, yalnızca kadınlara hizmet vermektedir ve Ceneviz Kale Plajı'nın içerisinde yer alır. Bu özel olarak ayrılmış alanın denizi oldukça temiz ve berraktır. Denizin dibi ince kumla kaplıdır, kumsal ise siyah inci kumuyla dikkat çeker. Bu plaj, yalnızca kadınların rahatlıkla güneşlenebileceği, denize girebileceği ve vakit geçirebileceği bir mekandır.

Plajın İmkanları

Kadınlar Plajı'nda ziyaretçilere çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler arasında soyunma kabini, wc ve duş bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye hizmetleri de bulunmaktadır, ancak bunları kullanmak için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretler genellikle 15 TL olarak belirlenmiştir. Dilerseniz, kendi şemsiyenizi getirerek bu maliyetten kaçınabilir ve harika deniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.

Giriş Ücreti

Kadınlar Plajı'na giriş ücreti 5 TL'dir. Bu ücret, plajın bakım ve temizlik hizmetlerinin finansmanına yardımcı olur. Kadınlar Plajı, kadınların rahat ve huzurlu bir deniz keyfi yaşamalarını sağlar.

Düzce Sahili: Edilli Ağzı Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Edilli Köyü'nde yer alan Edilli Ağzı Plajı, şehir merkezine yaklaşık olarak 44 km uzaklıktadır. Özel araçla D655 karayolu üzerinden rahatlıkla ulaşılabilir.

Plajın Genel Özellikleri

Edilli Ağzı Plajı, masmavi denizi ve temiz kumsalı ile dikkat çeker. Berrak ve tertemiz denizi, özellikle bölge halkı ve çocuklu aileler tarafından tercih edilir. Denizin sığ oluşu, yüzme bilmeyenler ve çocuklar için güvenli bir deniz keyfi sağlar.

Plajın İmkanları

Edilli Ağzı Plajı'nda ziyaretçiler, duş, wc ve soyunma kabini gibi hizmetlerden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler. Ancak plajın çevresinde yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir işletme bulunmamaktadır. Bu sebeple ziyaretçilerin ihtiyaçlarını önceden planlamaları önerilir.

Çevre Aktiviteleri

Plajın çevresi yemyeşil bir alanla kaplıdır. Bu alan, piknik yapmak ve kamp kurmak için ideal bir yerdir. Doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için de muhteşem bir rota sunar.

Giriş Ücreti

Edilli Ağzı Plajı'na giriş ücretsizdir. Bu plaj, doğayla iç içe huzurlu bir deniz keyfi yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

Düzce Sahili: Ayazlı Plajı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde yer alan Ayazlı Plajı, şehir merkezine yaklaşık olarak 37 km uzaklıkta bulunmaktadır. D655 kara yolunu kullanarak rahatlıkla ulaşılabilir.

Plajın Genel Özellikleri

Ayazlı Plajı, bölge halkı ve yakın şehirlerden gelen tatilciler tarafından sıklıkla tercih edilir. Tertemiz ve berrak deniz suyu, dinlendirici bir deneyim sunar. Kumsal bölümü ve denizin dibi tamamen ince kumla kaplıdır, bu sayede yüzme ve güneşlenme keyfini doruğa çıkarabilirsiniz.

Plajın İmkanları

Ayazlı Plajı, doğal güzelliği ve huzurlu atmosferiyle öne çıkar. Kafa dinlemek ve doğayla baş başa kaliteli zaman geçirmek isteyenler için ideal bir yerdir. Ancak plajda yiyecek ve içecek hizmeti sunan bir işletme bulunmamaktadır. Bu nedenle ziyaretçilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını önceden planlamaları tavsiye edilir.

Çevre Aktiviteleri

Ayazlı Plajı'nın çevresinde doğa yürüyüşü yapabilir, piknik alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Deniz ve güneşin keyfini çıkarırken, aynı zamanda doğa ile iç içe olabileceğiniz bir tatil deneyimi sunar.

Giriş Ücreti

Ayazlı Plajı'na giriş ücretsizdir. Bu doğa harikası plaj, mükemmel bir deniz keyfi ve doğa deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Düzce Sahili: The Kalkın Beach

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kalkın Köyü'nde yer alan The Kalkın Beach, şehir merkezine yaklaşık olarak 48 km uzaklıkta bulunmaktadır. D655 ve D010 kara yolu üzerinden özel aracınızla rahatlıkla ulaşılabilir.

Plajın Genel Özellikleri

The Kalkın Beach, Düzce'nin popüler mekanlarından biridir. Özellikle yaz aylarında yoğun bir kalabalık tarafından ziyaret edilir. Temiz ve berrak denizi, dinlendirici bir deneyim sunar. İnce kumlu plajı, özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilir.

Plajın İmkanları

The Kalkın Beach'de soyunma kabini, duş, wc, şezlong ve şemsiye gibi birçok olanak mevcuttur. Bu hizmetler, plajın kalabalık olduğu zamanlarda rahat ve konforlu bir deneyim sunar. Ayrıca plaja bağlı tesis, lezzetli yemekler sunar. Tesisin yemek fiyatları genellikle 20-30 TL arasındadır.

Çevre Aktiviteleri

The Kalkın Beach, arkadaşlarınızla birlikte keyifli saatler geçirebileceğiniz bir yerdir. Denizin ve güneşin tadını çıkarırken, tesisin sunduğu hizmetlerden de yararlanabilirsiniz.

Giriş Ücreti

The Kalkın Beach'e kişi başı giriş ücreti 10 TL'dir. Bu ücret, sunulan hizmetler ve konfor düşünüldüğünde makul bir miktar olarak değerlendirilebilir. Bu beach, Düzce'nin önde gelen plajlarından biri olarak hizmet vermektedir.