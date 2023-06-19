Düzce'de bu gece ve yarın beklenen çok kuvvetli sağanak yağış öncesi, Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığında olası risklere karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Düzce Valiliği,"İlimiz için verilen turuncu uyarı gereğince; Dere yatakları ve tehlike arz eden yerlerde kalan vatandaşlarımız Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilecektir. Vatandaşlarımız sosyal tesislerimizde misafir edilecektir." ifadelerini kullandı.