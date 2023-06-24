Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Düzce ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Düzce ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Düzce Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Düzce / Merkez / Düzce Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 447,81 3,06 2,95 Düzce / Merkez / Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 416,75 7,18 7,55 Düzce / Akçakoca / Akçakoca Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 392,33 11,29 10,57 Düzce / Merkez / Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 380,69 13,54 – Düzce / Merkez / Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 375,77 14,55 12,76

Düzce / Akçakoca / Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 343,56 22,14 18,07 Düzce / Merkez / Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 336,75 24 16,99 Düzce / Merkez / Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 312,55 31,65 31,11 Düzce / Akçakoca / Akçakoca Emine Sevil Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 312,01 31,84 22,72 Düzce / Merkez / Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 284,63 42,57 34,44 Düzce / Merkez / Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 275,30 46,87 44,33

Düzce ilindeki liseler arasında Düzce Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Düzce Fen Lisesi, 447,81 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi, Akçakoca Fen Lisesi, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve diğer liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Düzce ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Düzce ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir