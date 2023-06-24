Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Düzce ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Düzce ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.
Düzce Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
| Yüzdelik Dilim
2021
|Düzce / Merkez / Düzce Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|447,81
|3,06
|2,95
|Düzce / Merkez / Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|416,75
|7,18
|7,55
|Düzce / Akçakoca / Akçakoca Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|392,33
|11,29
|10,57
|Düzce / Merkez / Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|380,69
|13,54
|–
|Düzce / Merkez / Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|375,77
|14,55
|12,76
|Düzce / Akçakoca / Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|343,56
|22,14
|18,07
|Düzce / Merkez / Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|336,75
|24
|16,99
|Düzce / Merkez / Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|312,55
|31,65
|31,11
|Düzce / Akçakoca / Akçakoca Emine Sevil Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|312,01
|31,84
|22,72
|Düzce / Merkez / Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|284,63
|42,57
|34,44
|Düzce / Merkez / Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|275,30
|46,87
|44,33
Düzce ilindeki liseler arasında Düzce Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Düzce Fen Lisesi, 447,81 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi, Akçakoca Fen Lisesi, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve diğer liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.
Düzce ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.
Düzce ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ