Duygular, insanların ve diğer canlıların yaşadığı karmaşık psikolojik ve fizyolojik tepkilerdir. Duygular, olaylara, durumlara ve düşüncelere karşı verilen içsel ve dışsal reaksiyonlar olarak tanımlanabilir. Duygular, bireyin motivasyonunu, kararlarını ve sosyal etkileşimlerini büyük ölçüde etkiler.

Temel duygular konusunda farklı teoriler vardır ve bu teorilere göre temel duygu sayısı değişebilir. Ancak, genel kabul gören bir teori, Amerikalı psikolog Paul Ekman'ın çalışmalarına dayanır. Ekman, kültürler arası çalışmalar yaparak evrensel olarak kabul edilen altı temel duygu belirlemiştir:

Mutluluk: Pozitif bir deneyim veya durum karşısında yaşanan hoşnutluk ve neşe duygusu. Üzüntü: Kayıp, başarısızlık veya hayal kırıklığı gibi olumsuz deneyimlerle ilişkili duygu. Korku: Tehdit olarak algılanan durumlara karşı verilen fizyolojik ve psikolojik tepki. Öfke: Haksızlık, engellenme veya ihlal gibi durumlara karşı duyulan hoşnutsuzluk ve düşmanca duygu. Şaşkınlık: Beklenmedik veya anlaşılmaz bir durum karşısında yaşanan şaşırma ve hayret duygusu. Tiksinti: İstenmeyen, iğrenç veya hoşgörüsüz olarak değerlendirilen şeylere karşı duyulan nefret ve hoşnutsuzluk duygusu.

Ekman'ın teorisine ek olarak, diğer araştırmacılar da bazen temel duygulara şunları ekler:

Neşe: Mutlulukla ilişkili, enerjik ve coşkulu bir duygu. İlgi: Dikkat, merak ve odaklanma ile ilişkili bir duygu.

Temel duygular, daha karmaşık ve nüanslı duygusal durumları oluşturmak için birbirleriyle karışabilir ve etkileşime girebilir. İnsanlar, yaşamları boyunca bu temel duyguların farklı kombinasyonlarını ve yoğunluklarını yaşarlar.