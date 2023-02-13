Söz konusu çizimde üzerinden 73 yıl geçmiş olmasına rağmen Kore Savaşı'nda Türkiye'nin verdiği destek Güney Koreli ekiplerin depremzedelere yaptıkları yardım yer aldı.

73 yıl geçse de o yardımı unutmadılar!

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. 73 yıl önce savaşın pençesindeki Güney Kore'ye asker gönderen Türkiye'yi unutmayan Seul'den dikkat çeken bir hamle geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan hükümete Türkiye'ye yardım talimatı geldi. Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Lee Do-woon yaptığı açıklamada, üst düzey kurmayları ile rutin bir haftalık toplantı gerçekleştiren Yoon'un, "kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulus" olan Türkiye'ye azami destek talimatı verdiğini söyledi. Öte yandan Türkiye'ye yalnızca acil durum yardımı değil, yeniden yapılanma desteği de sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunan Yoon'un, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile gerçekleştirdiği ayrı bir toplantıda ise "kardeş ulus" olarak nitelediği Türkiye'ye azami destek sağlama gerekliliğinin altını çizdiği öğrenildi.