İlk olarak Sezen Aksu'nun 1982'de yayınlanan "Firuze" adlı albümünde yer alan Onno Tunç bestesi "Ayrılıklar Bitmez", Soylu'nun güçlü vokali ve eşsiz yorumuyla yeniden hayat buldu. Bu esere geçtiğimiz sene başladığı "A Tribute to Onno Tunç" adlı projesi kapsamında yer veren Duygu Soylu, dinleyicilerinin ısrarı üzerine parçayı Nedim Ruacan prodüktörlüğünde yeniden yorumlamaya karar verdi.

Şarkının nostaljik havasına sadık kalarak yapılan düzenlemede Soylu'ya piyanoda Serkan Akbıyık, synthesizer'da Erdem Yörük, bas gitarda Buğra Kılıçak, elektrik ve akustik gitarda Öner Tombuloğlu, davul ve perküsyonda Nedim Ruacan, yaylılarda İstanbul Strings, saksofon ve flütte Batu Şallıel ve trombonda Burak Dursun gibi alanında usta isimler eşlik etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ