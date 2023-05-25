Tecrübeli radyo programcısı Duygu Atakan kariyer öyküsü ve radyo programcılığının inceliklerine dair müzikonairdan Alper Ergez ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

İşte röportajın öne çıkan kısımları;

‘Ben Konuşarak Para Kazanan Bir İnsanım’

Radyo dışında televizyonda ya da dijitalde programı yapmayı düşünüyor musunuz?

Biliyorsunuz ki şu an herhangi bir radyoda yayında değilim. Yani televizyon işi biraz daha çetrefili bir iş ve bütün aslında alanların tutulduğu bir yer olduğunu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse kimse de yerinden oynamıyor. Herkes bir yeri tutmuş durumda. Asla orayı bırakmıyorlar. Sıkıntı yok bırakmasınlar. Dijitalde program yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Çok açık konuşacağım projem var. Belki biliyorsunuzdur. Podcastlerini çekiyorum. YouTube’da yayınlıyorum ama farklı projelerim var YouTube için. Podcast devam edecek. Tabii ki. podcast ile beraber YouTube içerikleri de net olacak. Çünkü ben zaten konuşarak para kazanan bir insanım. Ben yapmayacağım da kim yapacak aslında? Geç bile kaldım.

‘Ünlülerin Hepsi Zamanında No Name’di’

Radyo yönetiminin bir sanatçıya ambargo koyduğu oluyor mu? Sizin çalmadığınız asla çalmam dediğiniz bir sanatçı var mı?

Radyo yönetiminin benim çalıştığım radyolarda yani Karnaval’da mesela… Hiç böyle bir şey olmadı. Karnaval grubu hiçbir sanatçıya ambargo koymadı. Ben ambargo koymanın çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Asla çalmam dediğim bir sanatçı yoktur. Aslında ben orada sanatçıyı değil şarkıyı çalıyorum. Şu dönemki ünlülerin hepsi aslında zamanında no name’di. Asla çalamam dediğim birisi olmaz ve bunun çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum.

‘RTÜK Yayınlarıma Hiç Müdahale Etmedi’

Sizce radyolarda özgür yayın yapılabiliniyor mu? Yoksa yayınlara çok fazla müdahale mi ediliyor?

Radyolarda bence özgür yayın yapılabiliniyor sonuçta RTÜK diye bir kurum var. Gerçi artık tüm yayıncılar, profesyoneller kendi RTÜK’ünü oluşturuyor. Yani bunun yasakla falan ilgisi yok bence. Bunun küfürle ilgisi var. Benim yayınıma hiç müdahale edilmedi. Müdahale edilecek yayınlar da olabilir tabii ki sonuçta, bir kurumu temsil ediyorsunuz. Sizin konuştuğunuz her şeyden kurum da sorumlu oluyor. Sonuçta siz orada kendinizi değil, kurumu temsil ediyorsunuz.