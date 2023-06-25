Yaşam insanı doğru yönlendirmelidir.

Doğru yaşam biçimi benimsenmelidir.

Doğru kararlar verilmelidir.

İnsanın en önemli özelliği düşünmektir.

Düşünen insan doğru kararlar verebilir.

Bir insanın düşünen olması aynı zamanda Kuran’ın bir gereğidir.

Düşünmeyecek misiniz?

Akıl etmeyecek misiniz?

Düşünmek insanı gerçek insan yapar.

Düşünen insan başarılı işlere imza atar.

İnsanın en önemli farkı düşünmektir.

Maymunlar insana benzerler.

Ancak düşünemezler.

İnsan oldukça önemli bir varlıktır.

İnsan hayatı kadar düşünebilme yetisinin kazandırılması gereklidir

“Oku”

Yaratan Rabb’inin adıyla oku.

O insana kalemle yazmayı öğretti.

Yazmak Cenab-ı Allah tarafından verilen bir hediyedir.

Bu nedenle kalem kutsaldır.

Okumak düşünmektir.

İnsan okurken tefekkür eder.

Beynini çalıştırmak önemlidir.

Düşünün öyleyse varsınız.