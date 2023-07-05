Ayak düşüklüğü olan kişiler, sürtünmeyi önlemek için ayak parmaklarını yere sürtünür veya dizlerini bükerek ayaklarını normalden daha yükseğe kaldırır. Peki, düşük ayak sendromu nedir ve nedenleri nelerdir? Tedavisi nasıl olur? Ayrıntılar haberimizde...

Düşük Ayak Sendromu Nedir?

Düşük ayak sendromu, ayağı kaldıran kasların zayıflığı veya felç olması nedeniyle ayağın ön kısmının kaldırılamamasını tanımlar. Sonuç olarak, ayak düşüklüğü olan kişiler, sürtünmeyi önlemek için ayak parmaklarını yere sürtünür veya dizlerini bükerek ayaklarını normalden daha yükseğe kaldırır, bu da "adımlı yürüyüş" olarak adlandırılan duruma neden olur.

Düşük ayak tek taraflı (bir ayağı etkileyen) veya iki taraflı (her iki ayağı etkileyen) olabilir. Düşen ayak, altta yatan bir sorunun belirtisidir ve nedene bağlı olarak geçici veya kalıcıdır.

Düşük Ayak Sendromu Nedenleri Nelerdir?

-Beynin multipl skleroz, inme ve serebral palsi gibi kas problemlerine neden olan nörodejeneratif bozuklukları

-Çocuk felci, bazı spinal müsküler atrofi formları ve amyotrofik lateral skleroz (yaygın olarak Lou Gehrig hastalığı olarak bilinir) gibi motor nöron bozuklukları

-Spinal stenoz gibi sinir köklerinin yaralanması düşük ayak sendromunun nedenlerindendir.

Düşük Ayak Sendromu Tedavisi