ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te başvuran 35 yaşındaki Albina isimli Rus kadın, Antalya'da otel işletmecisi sevgilisi Kaan Doğan, tarafından 1 milyon 350 bin TL'sinin çalındığını söyledi.

Rusya'da annesiyle birlikte kaldığı evi türk sevgilisi Kaan Doğan'ın, isteğiyle sattığını belirten genç kadın, "Bana 'Git duş al rahatla' dedi. Ben banyoya girdim. Çıktığımda ne Doğan vardı ne paralar" dedi.

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Rusyadaki evi alabilmek için yıllarca kaçak çalıştığını söyleyen Albina Kamilova, " Beni bilerek duşa soktu. Daire satışında bir çuval para getirmeleri beni çok şaşırttı. Neden bu şekilde nakit getirdiniz parayı diye sordum. Ama Doğan beni orada da kandırdı."

Müge Anlı'nın, eve bir çuval para getirmeye korkmadın mı diye sorusuna, Albina, "Evet çok korktum ama banka kapanış saati olmasından dolayı eve getirmek zorunda kaldım" dedi.

İddiaların odağındaki Kaan Doğan isimli şahıs, canlı yayına bağlanarak hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak, "Albina, hanım benimle birlikteyken günlük 5- 6 bin TL harcıyordu. O paralar benimdi. Ben de aldım. Albina Hanım'a da evlenme teklifi etmedim sadece 3. yıla özel yüzük taktım" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı, " Ama çektiğiniz videoda evlenme teklifi ediyorsunuz. Ve gidip sağlık raporu almışşın evlenmek için. Kadının parasını getir bu iş ev satışı iptaline kadar gider" dedi.

Nişanlısı Kaan Doğan'ın dolandırıcı ve hırsız olduğunu söyleyen Albina, Yargılanıp tutuklanmasını istedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi