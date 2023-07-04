Duru Spor Kulübü, Karaman’da 20 yıldır farklı branşlarda faaliyetlerine devam ediyor. Sporu ve sporcu ahlakını aşılayarak kurulduğu ilk günden bu yana yarıştığı tüm branşlarda dikkat çekici başarılara imza atan kulüp, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında aldığı birçok derece ile ülkemizde büyük gurur kaynağı oldu. Son olarak geçtiğimiz günlerde Karaman Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen Adil Türk Cemal Toman Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Duru Spor Kulübü sporcuları 2 madalya kazandı. 76 ilimizden 940 kulüpten 3500 sporcunun katıldığı ve çekişmeli geçen şampiyonada Karaman ilimizi ve Duru Performans Spor Kulübü’nü temsil eden Aleyna Nur İli 42 kg.’da Bronz madalya kazanırken bir diğer sporcumuz Ahmet Çapacı 44 kg’da Gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu başarıların ardından 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılacak Uluslararası Taekwondo Şampiyonası’na 4 sporcu ile katılacak olan Duru Spor Kulübü sporcuları bu şampiyonadan da madalyalar beklediklerini söylediler.

Türkiye’de profesyonel spora verdiği destekle büyük takdir kazanan Duru Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, “Gençlerimizi spora özendirmek için onları destekliyoruz. Birbirinden değerli sporcularımız, bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda sayısız derece elde etti. Son şampiyonada madalya kazanan gençlerimizi de tebrik ediyorum. Duru Spor Kulübü Antrenörü Ali Can başta olmak üzere hep birlikte çok büyük emekler veren Kulübümüz, kazandığı dereceler ile göğsümüzü kabarttı. Kulübümüzün her zaman yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.