İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, temelini attıkları Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kulübün geleceğini inşa edeceklerini söyledi.

Temel atma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, "Bugün temel atma töreni adı altında bir araya geldik ama gördüğümüz gibi binalar yükselmeye başladı. Burası Galatasaray'ın geleceğini inşa edeceğimiz yer." dedi.

Galatasaray'ın uzun süredir faaliyetlerini sürdürdüğü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde önemli bir hava yakaladığını anlatan Özbek, "Seneler önce Florya'yı yapan ağabeylerimiz büyük katkı verdi. Florya'da bir aile havası, Galatasaray'ı bütünleştiren bir hava yaptılar. Zaman içinde futbolun büyüyen ekonomisi çerçevesinde Florya artık Galatasaray için yeterli olmamaya başladı. Galatasaray yönetim kurulu olarak, kulübün antrenman tesislerini ve birlikteliğini oluşturan tesisleri yapmak üzere Kemerburgaz'da inşaat faaliyetlerine başladık. Burada stadımıza çok yakın olması büyük bir özellik. Arazimizin büyük olması çok büyük bir özellik. Sadece futbol takımı ve akademiyi değil, diğer branşlarımızdan da bazılarını buraya getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray'da bu tesisleşme hamlesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davetimize gelen üyelerimizi, sporcularımızı, teknik adamlarımızı, başkanlarımızı gördünüz. Bugün burada Galatasaray olarak çok önemli bir resim verdik. Galatasaray'a hizmet etmiş, başarıdan başarıya koşturmuş başkanlarımız, teknik adamlarımız, sporcularımız bir aradaydı. Galatasaray'ın belki hasret duyduğu çok önemli bir fotoğrafı verdik. Onun için son derece mutluyum. Galatasaray'da böyle bir iklimi, sevgi topluluğunu yeşermek ve yaşatmak için çok çaba sarf ettik. Bugün bu çabalarımızın boşa gitmediğini ve artık Galatasaray'da bir bütünleşmenin, dargınlıkların kalmadığının ilk işaretlerini görmekteyiz. Bunun devam etmesini diliyorum."

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tesisin yıl sonuna kadar tamamlanmasını planladıklarını aktardı.

Fatih Terim: "Florya'dan çok daha güzel olacağını ümit ediyorum"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de antrenman merkezlerinin kulüpler için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünyada son yıllarda Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde yeni antrenman merkezlerinin çok modern halde yapıldığını görüyoruz. Onun için antrenman sahası arayarak, boş bulduğu yerde antrenman yapma imkanı bulan bir nesilden gelen ben, daha sonra Florya'ya hep beraber sahip çıktık, orayı büyük ailenin merkezi yaptık. Oradan birçok oyuncu Galatasaray'a hizmet etti ve çok büyük başarılar elde etti." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün modern bir tesisin temelini attığını anlatan Terim, "Florya'dan çok daha güzel olacağını ümit ediyorum. İnşallah oranın biriktirdiği anıların ve başarıların üstüne çıkacak. Ülkemizde bunun herkes tarafından yapılması lazım. Bizim geç kaldığımızı düşünüyorum. Orayı tekrar aile yapmak, oranın önemini anlatmak, oranın o sihirli havasını gençlerin hissetmesini sağlamak kurumlara, kulüplere çok büyük başarılar getirir. İnşallah hayırlısı olur. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Her kazandırılan böyle bir tesis, ülkemize yapılacak en önemli hizmettir." açıklamasını yaptı.

Albayrak: "Muhteşem bir tesis oluyor"

Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanlarından Abdürrahim Albayrak da sarı-kırmızılı camia olarak güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Bugün burada herkesin imreneceği birlik ve beraberlik vardı. Yeni tesisimize de bu yakışırdı. Florya'dan buraya taşınıyoruz. Nasıl Florya'da yıldızlar yetiştirdiysek, Allah'ın izni ile burada da yetiştireceğiz. Nasıl Florya'dan UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonu çıktıysa bu tesislerden de UEFA şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkacağına inanıyorum. Muhteşem bir tesis oluyor. Bu tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Galatasaray'ın futbolda bu sezon iyi mücadele ettiğini aktaran Albayrak, "Galatasaray bu sene, Galatasaray camiasının ve bütün futbolseverlerin özlediği futbolu oynadı. İnanılmaz başarılara imza attı. Allah'ın izniyle yarın oynayacağımız Sivasspor maçı ile bunun çok büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Galatasaray bu sene her konuda çok başarılıdır. Temel atma töreniyle olsun, futbol takımının başarısıyla olsun, en yakın rakibine 5 puan fark atmasıyla olsun son derece iyi ve başarılı gidiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin çok güzel olacağını dile getirerek, "11 yaşında girdiğim Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hem altyapıda hem profesyonel takımda çok güzel anılar biriktirdik, çok güzel başarılar kazandık. Benim için Florya Metin Oktay Tesisleri ikinci bir ev gibiydi. Artık günümüz şartlarında, tesislerin yeteriz kaldığı görülüyor. Bugün temel atma töreninde beraberdik. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e davetinden dolayı teşekkür ederim. Çok güzel bir tesis olacağına inanıyorum. Hem Galatasaray camiasına hem Türk futboluna büyük kazançlar sağlayacak. Hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.