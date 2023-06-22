Durmuş Ünüvar kaç yaşında, nereli? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar kimdir, Durmuş Ünüvar biyografisi. Durmuş Ünüvar son dakika Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan Durmuş Ünüvar hakkında bilgiler ve Durmuş Ünüvar'ın sosyal medya hesapları:

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atanan Durmuş Ünüvar kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listeleri

Kısaca Durmuş Ünüvar biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Durmuş Ünüvar kaç yaşında nereli?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Durmuş Ünüvar 1 Ağustos 1973te Antalya'da doğdu. 50 yaşındaki Bakan yardımcısı evli ve 2 çocuk babasıdır.

Durmuş Ünüvar kaç yaşında?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar 50 yaşında. Durmuş Ünüvar 1973 yılında Antalya'da doğdu.

Durmuş Ünüvar nereli?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atanan Durmuş Ünüvar Antalya'da doğdu.

Durmuş Ünüvar ne mezunu?

Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Durmuş Ünüvar biyografisi ve çalıştığı yerler

Durmuş Ünüvar, 1996 -1999 yılları arasında ticaret gemilerinde ve TDİ Denizyolları A.Ş.de Uzak yol Vardiya Mühendisi, Uzak yol II. Mühendisi olarak çalışmıştır.1999 - 2015 yılları arasında sırasıyla; Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Liman Devleti Kontrolü Uzmanı (PSC),Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Marmaris Liman Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Çeşme Liman Başkanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2015 – 2017 tarihleri arasında özel sektörde Filo / İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.Ardından 2017 yılı Ocak ayında Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Planlama ve Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı, 17 Temmuz 2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 22 Haziran 2023 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan yardımcısı olarak atandı.

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Twitter hesabı: @durmus_unuvar