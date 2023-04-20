Buna yurt dışı piyasaların durgun görünümü de eklendiğinde hafta başından bu yana gördüğümüzden farklı bir tablo ile karşılaşmayabiliriz. İçeride önemli bir konu başlığının olmadığı günde dışarıda makroekonomik veri tarafında Philadelphia Fed endeksi bir adım öne çıkıyor. Para politikası tarafında ise ECB tutanaklarını takip edeceğiz. Ancak ECB’nin tutanaklar aracılığı ile piyasalara çok fazla mesaj vermediğini düşünürsek anlamlı bir etki görmeyi beklemiyoruz.

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu yarın ise ABD ve Euro Bölgesi’nde açıklanacak öncü PMI endeksleri izlenecek. Son açıklanan rakamlarda her iki bölgede de ivme kaybı yaşanması dikkat çekmişti. Resesyon endişelerinin ön planda olduğunu düşünürsek endekslerin ortaya koyacağı tablo varlık fiyatlarında hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor.

TL: USD/TL bankalar arası piyasalarda 19.40’ın üzerini test ederken serbest piyasada ise yükselişlerin daha fazla olması ile aradaki makasın son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaşması dikkat çekiyor. Dün açıklanan verilerin ise TL’de son dönemde yaşanan değer kaybına karşın dirençli olduğunu gördük. Bu kapsamda piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %31 seviyesine gerilerken tüketici güven endeksi ise 80,1’den 87,5’e yükseldi. TCMB ise bugün yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası’nın brüt rezerv verilerini açıklayacak

Borsa İstanbul: Hafta başından bu yana zayıf bir performans sergileyen BIST-100 endeksi dün de günün büyük bölümünde etkili olamasa da kapanışa doğru ABD Anayasa Mahkemesi’nin alt mahkemenin Halkbank ile ilgili verdiği kararı desteklememesinin ardından yönünü yukarı çevirerek günü artı bölgede noktaladı. Bu kapsamda özellikle bankacılık endeksinin oldukça güçlü bir tablo sergilediğini gördük. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde endeksin 5000 puanın üzerinde kalmasının riskleri azalttığını düşünüyoruz. Ancak bu noktanın altında yapılacak olası kapanışlar riskleri bir üst seviyeye taşıyabilir. Böyle bir senaryoda takip edeceğimiz ilk noktalar 4930 ve 4900 olacaktır. Yukarıda ise 5200 puan aşılmadan kısa vadede anlamlı bir iyileşme olmayabileceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5625 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5586, 5541, 5502 ve 5457 destek olarak izlenebilir. 5665, 5710, 5749 ve 5794 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRAT

Günü 19.63 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.6105, 19.5710, 19.5320 ve 19.4535 destek olarak izlenebilir. 19.6495, 19.6890, 19.7280 ve 19.8065 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ