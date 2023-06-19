Türkiye'de heavy metal'in öncü gruplarından Pentagram, Atlantis Yapım organizasyonuyla Turkcell Vadi’de hayranları ile buluştu.

Grup, sahneye Cenk Ünnü, Gökalp Ergen, Hakan Utangaç, Metin Türkcan, Demir Demirkan, Ogün Sanlısoy ve Tarkan Gözübüyük ile çıktı. Intro ‘Dünya’ ile konserine başlayan grup, klasik hitlerinin yanı sıra son albümleri Makina Elektrika’dan Sensiz, Maymunlar Gezegeni, Bu Düzen Yıkılsın, Sur gibi şarkıları da seslendirdi. Adrenalinin hiç düşmediği konserde Pentagram hayranları tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti. Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen konserde heyecan hiç düşmedi.

Ülkemizi yurtdışında da başarılı bir şekilde temsil eden grup, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

Seslendirdikleri şarkılarda Anadolu ezgilerini de kullanan grup, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Turkcell Vadi Hakkında;

28 Temmuz’da açıklanan dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta 3 altın ödül birden kazanan Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi, etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ve sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Adres: Turkcell Vadi – Vadistanbul, Ayazağa Mahallesi. Cendere Cad. Sarıyer/ İstanbul