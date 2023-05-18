Marathon Des Sables’a katılan ilk Türk kadını Seda Nur Çelik, depremden etkilenen çocuklar için Sahra Çölü’nde koştu. “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çocuklarımızın temel eğitimine katkı sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV), eğitim dostlarının destekleri devam ediyor.

Eğitim gönüllüsü Seda Nur Çelik, 23 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 37’ncisi düzenlenen Marathon Des Sables’a katılarak TEGV’li çocuklar için Sahra Çölü’nde 7 günde 250 kilometre koştu.

Dünyanın en zorlu üç maraton etabı arasında gösterilen Marathon Des Sables’da koşan Nur, bu yarışmaya katılan ilk Türk kadını oldu.

En büyük gücü çocuklardan aldığını belirten Seda Nur Çelik, maratonla ilgili şunları kaydetti:

“Marathon Des Sables’a katılarak Sahra Çölü’nde 7 günde 250 kilometre koştum. Bu yarışa katılan ilk Türk kadını olarak adımlarımı eğitim için atarken bağış kampanyamı TEGV aracılığıyla depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimle buluşması için gerçekleştirdim. Dünyanın en zorlu üç maraton etabı arasında gösterilen yarış sırasında, Sahra Çölü’nün zorlu şartlarında kısıtlı su imkânı ve acil sağlık desteği haricindeki tüm imkanlardan uzak olarak koştum. 7 gün boyunca sırt çantamdaki kısıtlı ekipman ve kısıtlı yiyecekle parkuru tamamlarken en büyük gücü geleceğe umutla bakan çocuklarımızdan aldım. Bir ayağımda 23 Nisan coşkusu, diğer ayağımda ülkemizi etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarma umudunu taşıyarak çıktığım bu yola, TEGV çocuklarının en içten duygularıyla uğurlandım. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında gerçekleşen projede TEGV’in deprem bölgesindeki eğitime destek çalışmaları ile 144 çocuğumuzun bir yıllık eğitimine destek olmaktan dolayı çok mutluyum.”