Royal Shakespeare Company (İngiltere): İngiltere'nin Stratford-upon-Avon kentinde yer alan tiyatro, dünya çapında ünlüdür. Shakespeare'in oyunlarına özel bir ilgi gösteren tiyatro, dünyanın en iyi oyuncularını ağırlamaktadır.

Teatro alla Scala (İtalya): İtalya'nın Milano kentinde yer alan tiyatro, dünyanın en saygın opera ve bale evlerinden biridir. 1778 yılında açılan tiyatro, birçok ünlü müzik eserine ev sahipliği yapmıştır.

Bolshoi Tiyatrosu (Rusya): Moskova'da yer alan Bolshoi Tiyatrosu, dünya çapında ünlü bir opera ve bale evi olarak bilinir. 1776 yılında açılan tiyatro, Rus kültürünün önemli bir simgesidir.

Sydney Opera House (Avustralya): Sydney'deki Opera Binası, modern mimarisi ve eşsiz konumuyla ünlüdür. Opera, bale, tiyatro ve diğer performanslar için tasarlanan binanın tasarımı, dünya çapında övgü almıştır.

National Theatre (İngiltere): Londra'da yer alan National Theatre, İngiltere'nin en önemli tiyatrolarından biridir. Modern tiyatro alanında öncü bir konumda olan tiyatro, her yıl birçok ödüllü oyuna ev sahipliği yapmaktadır.

La Scala Theatre Ballet (Japonya): Japonya'nın Tokyo kentinde yer alan La Scala Tiyatrosu, dünyaca ünlü La Scala Tiyatrosu'nun bale grubuna ev sahipliği yapmaktadır. Japonya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan tiyatro, dünya genelinde de saygın bir konuma sahiptir.

Berliner Ensemble (Almanya): Berlin'deki tiyatro, ünlü yazar Bertolt Brecht'in eserlerine özel bir ilgi göstermektedir. Modern tiyatro anlayışını yansıtan tiyatro, dünya çapında tanınan oyunculara ev sahipliği yapmaktadır.

Dünya genelinde birçok tiyatro bu listede yer almayı hak ediyor olsa da, yukarıda bahsedilen tiyatrolar dünya çapında saygın bir konuma sahiptir ve sanat dünyasında önemli bir yere sahiptir.