Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarları Belli Oldu: AMD-Intel Yarışında Galip Kim Oldu?

AMD Frontier: Dünyanın En Hızlı Süper Bilgisayarı

AMD, Intel'i Köşeye Sıkıştırıyor: TOP500 Listesinde İvme Kazanıyor

El Capitan: AMD'nin Yeni Süper Bilgisayarı

1993 yılından beri yılda iki kez dünyanın en iyi süper bilgisayarlarının listesini paylaşan TOP500, 2023 yılına ilişkin ilk sonuçları paylaştı. Böylelikle Intel-AMD savaşları ile ilgili önemli bir gelişme yaşanmış oldu. Paylaşılan veriler, Intel'in ilk 500'de daha fazla sayıda süper bilgisayara sahip olduğunu ancak AMD'nin de zirveyi zorladığını gösteriyor. AMD, dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayar sisteminin 121 tanesine hayat verirken, AMD marka süper bilgisayar sayısı, yıllık bazda yüzde 29 artış gösterdi. Paylaşılan veriler, dünyanın en hızlı süper bilgisayarının AMD Frontier olduğunu gözler önüne serdi. 1.194 exaflop'luk performans değerine sahip olan süper bilgisayar, sadece hızıyla değil, verimliliği ile de dikkat çekti. AMD Frontier, "Green 500" olarak isimlendirilen ve dünyanın en verimli süper bilgisayarlarının gösterildiği listenin ikinci sırasında yer aldı.

AMD, Intel'i köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. TOP500 listesinde yer alan süper bilgisayarların büyük bir çoğunluğu Intel'e ait modellerden oluşuyor. Ancak ilk kez bu yıl listeye girmeyi başaran 44 süper bilgisayarın 21 tanesi AMD'ye ait. Tüm bu istatistikler, AMD'nin hem TOP500 hem de Green 500'de ivmesel olarak Intel'den daha iyi bir performans göstermekte olduğunu ortaya koyuyor. Şunu da belirtmeden geçmeyelim; AMD, yapay zeka ile ilgili ölçümlerin yapıldığı HLP-MXP testlerinde de dünyanın en iyisi pozisyonunda. 2023'ün ikinci listesinde Frontier'in sıra kaybettiğini görebiliriz!

AMD bir süredir yeni bir süper bilgisayar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "El Capitan" olarak isimlendirilen bu süper bilgisayar, 2-exaflop performans için AMD'nin CPU ve GPU'larını kullanıyor. 2023'ün sonlarına doğru hazır hale gelmesi planlanan süper bilgisayar, TOP500'ün yeni şampiyonu olacak gibi görünüyor.

Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarları: