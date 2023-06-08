Dünyanın en değerli parası kaç TL'dir? 1 dinar ne kadar ediyor? 2023 yılının en değerli para birimleri sıralaması nedir? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanması ile birlikte piyasalrda yaşanan hareketlilik döviz kurlarını da etkiledi. Peki, dünyanın en değerli parası kaç TL?
Dünyanın En Değerli Parası Kaç TL?
2023 yılı itibarıyla Kuveyt Dinarı, dünyanın en yüksek değeri olan para birimidir. 1 Kuveyt Dinarı 3,25 ABD Dolarına, 75,60'da Türk Lirası'na denk gelmektedir.
2023 Yılının En Değerli Para Birimleri
Kuveyt Dinarı
1 Kuveyt Dinarı= 75.76 Türk Lirası
1 Kuveyt Dinarı= 3,25 Amerikan doları
Bahreyn Dinarı
1 Bahreyn Dinarı= 61.69 Türk Lirası
1 Bahreyn Dinarı= 20,65 ABD Doları
Ürdün Diyarı
1 Ürdün Dinarı= 32,70 Türk Lirası
1 Ürdün Dinarı= 1,41 ABD Doları
İngiliz Sterlini
1 İngiliz Sterlini=29,12 Türk Lirası
1 İngiliz Sterlini= 1,62 ABD Doları
Euro
1 Euro=24,92 Türk Lirası
1 Euro= 1,08 ABD Doları
İsviçre Frangı
1 İsviçre Frangı=25,74 Türk Lirası
1 İsviçre Frangı= 1,11 ABD Doları
ABD Doları
1 ABD Doları=23,20 Türk LirasıKaynak: MEHMET AYCAN