Dünyanın en değerli parası kaç TL'dir? 1 dinar ne kadar ediyor? 2023 yılının en değerli para birimleri sıralaması nedir? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanması ile birlikte piyasalrda yaşanan hareketlilik döviz kurlarını da etkiledi. Peki, dünyanın en değerli parası kaç TL?

Dünyanın En Değerli Parası Kaç TL?

2023 yılı itibarıyla Kuveyt Dinarı, dünyanın en yüksek değeri olan para birimidir. 1 Kuveyt Dinarı 3,25 ABD Dolarına, 75,60'da Türk Lirası'na denk gelmektedir.

2023 Yılının En Değerli Para Birimleri

Kuveyt Dinarı

1 Kuveyt Dinarı= 75.76 Türk Lirası

1 Kuveyt Dinarı= 3,25 Amerikan doları

Bahreyn Dinarı

1 Bahreyn Dinarı= 61.69 Türk Lirası

1 Bahreyn Dinarı= 20,65 ABD Doları

Ürdün Diyarı

1 Ürdün Dinarı= 32,70 Türk Lirası

1 Ürdün Dinarı= 1,41 ABD Doları

İngiliz Sterlini

1 İngiliz Sterlini=29,12 Türk Lirası

1 İngiliz Sterlini= 1,62 ABD Doları

Euro

1 Euro=24,92 Türk Lirası

1 Euro= 1,08 ABD Doları

İsviçre Frangı

1 İsviçre Frangı=25,74 Türk Lirası

1 İsviçre Frangı= 1,11 ABD Doları

ABD Doları

1 ABD Doları=23,20 Türk Lirası