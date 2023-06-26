Geleneksel bir güzelliğe sahip olduğu söylenemez Scooter'ın. 7 yaşındaki Çin Tüysüz köpeği Scooter, ters dönmüş arka bacakları ve neredeyse tamamen kel olan bedeni üzerinde birkaç beyaz tüy dışında tüysüz. Fakat tam da bu tuhaflıklar "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışmasının hakemlerini Scooter'a hayran bıraktı ve Cuma günü Petaluma, Kaliforniya'da düzenlenen yarışmanın büyük ödülünü kazandı.

Scooter'ın pembe dili ağzından sarkık durabilir ama yarışmanın adı tamamen espri amaçlıdır. Yaklaşık 50 yıllık bu etkinlik, "tüm köpekleri özel kılan kusurları" kutlayarak bu köpeklerin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu göstermek ve evlat edinmeyi teşvik etmek için düzenleniyor.

NBC sunucusu ve yarışmanın hakemlerinden Gadi Schwartz, Today ile yaptığı bir röportajda, "Tüysüz küçük poposunu ve ters dönmüş bacaklarını kucağınıza oturttuğu andan itibaren, çirkin kelimesinin anlamını değiştirme gücünü hissediyorsunuz" dedi.

Bir diğer hakem Catherine Liang, The New York Times'a verdiği demeçte "En sevimli şekilde, bana kıllı bir su aygırını anımsatıyor" dedi. Tuhaf özellikleri nedeniyle övülen Scooter, bir zamanlar deformitesi nedeniyle ölümle yüz yüze gelmişti. Yarışmanın web sitesindeki biyografisine göre Scooter, yürümesini engelleyen iki deformasyonlu arka bacakla doğdu. Yeni bir yavru köpekken, bir yetiştirici onu Tucson, Arizona'daki hayvan kontrol merkezine getirdiğinde, Hayvanları Ötenazi'den Kurtarma (SAFE) kurtarma grubundan bir gönüllü tarafından kurtarıldı.

Biyografisinde, "Bu yavru köpeğin, kurtarma grubumuzun desteğiyle iyi bir yuva bulma ve nispeten normal bir yaşam sürme şansı olabileceğini biliyordu" denildi.

Linda Elmquist, Scooter'ı seven ay önce bir kurtarma grubundan bir adamdan evlat edindi, Today'e göre. 7 yaşındaki Scooter ön ayakları üzerinde hareket etmekten yorulduğunda, kendisini poposu üzerine "üç ayaklı bir sehpa gibi" kullanıyor.

Scooter, hareket kabiliyetine yardımcı olması için yakın zamanda yeni bir araba aldı. Şimdi diğer köpekler gibi parkta hızla dolaşabiliyor ve "uzatılan her eli memnuniyetle karşılıyor."

Tekerlekler çıkarıldığında, Scooter çoğu köpeğin yapamadığı bir şeyi yapabilir: iki ön bacağı üzerinde dengede durarak yürüyebilir.