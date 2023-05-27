Güneş Lekesi Nedir ve Neden Önemlidir?

Güneş lekesi, Güneş'in yüzeyinde diğer bölgelere göre daha soğuk olan karanlık bir bölge olarak tanımlanır. Bu tespit edilen ve "AR3310" adı verilen güneş lekesi, doğrudan dünyaya dönük bir konumda bulunuyor. AR3310 yakın zamanda elektromanyetik radyasyon parçacıkları yayan bir M-1 güneş parlamasına neden oldu. Bu M-1 kodlu güneş parlamaları, dünyanın neredeyse 10 katı büyüklüğe ulaşabilen ve türünün en yüksek ikinci tipi güneş parlamaları olarak bilinir. AR3310 lekesinin ikinci bir güneş parlaması daha yaratabileceği düşünülüyor. Ancak, bu güneş parlamaları yalnızca Güneş'in dünyaya dönük kısmında gerçekleşmesi durumunda dünyayı etkileyebiliyor.

Güneş Lekesi ve Doğal Koruma

Kuzey Amerika'daki Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle, belirli bölgelerde Güneş'e karşı 'bir çeşit doğal koruma' oluşmuş durumda. Bu nedenle, Güneş yüzeyindeki siyah deliği, ABD'nin New Jersey, New York, Pennsylvania ve Nebraska eyaletlerinde çıplak gözle görmenin mümkün olduğu bildiriliyor.

Güneş Lekesi ve İzlenmesi Gereken Güvenlik Önlemleri

Uzmanlar, Güneş yüzeyindeki bu lekeyi gözlemlemek isteyen kişilerin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından korunmak için koruyucu gözlük kullanmaları gerektiğini vurguluyor. ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), güneş lekesini gözlemlemeye devam ediyor ve gerekli görmeleri durumunda konuyla ilgili bilgi verecek.

Yenigün Haber Merkezi