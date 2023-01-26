Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Seyahat inceleme portallarında yayımlanan derecelendirme ve incelemelere dayanan İngiltere merkezli pazar analizi platformu King Casino Bonus’un araştırmasına göre, Antalya dünyanın abartılan 2. şehri. Kanada’nın en popüler şehri Toronto, dünya genelinde en çok abartılan 36. şehir oldu.

Yüzde 16,6 ile listenin başında Bangkok var. Antalya, 16,5 ziyaretçi ile dünya çapında 2. sırada yer aldı ve hayal kırıklığı yarattı.

Rapora göre, dünyanın en çok abartılan 10 şehri şöyle:

1. Bangkok (Khaosan Yolu) yüzde 16,6, 2. Antalya (Water Planet Aqua Park) yüzde 16,5, 3. Singapur (Orchard Road) yüzde 15,8, 4. Münih ( Deutsches Museum) yüzde 15,7, 5. Rimini, İtalya (Fiabilandia eğlence parkı) yüzde 14,2, 6. Miami (Küçük Havana'daki Calle Ocho) yüzde 13,9, 7. Bombay (Juhu Plajı) yüzde 13,9, 8. Londra (London Eye) yüzde 13,8, 9. Paris (Montmartre) yüzde 13,8 ve 10. Tokyo (Shibuya geçişinde Hachiko) yüzde 13,6.